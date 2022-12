Wiedźmin 3 - wersja next-gen z problemami. CD Projekt informuje o planowanych poprawkach

fot. CD Projekt

Nowe wydanie gry Wiedźmin 3: Dziki Gon spotkało się z bardzo pozytywnymi opiniami, ale nie oznacza to, że udało się wszystko dopiąć na ostatni guzik i w stu procentach uniknąć błędów. Deweloperzy nie zamierzają jednak spocząć na laurach i zamierzają wyeliminować problemy, na które narzekają gracze. Do sieci trafiła lista czterech bolączek, które mają zostać usunięte w pierwszej kolejności. Co ciekawe aż trzy z nich dotyczą wersji pecetowej. Wygląda na to, że to właśnie ona jest aktualnie w najgorszym stanie technicznym.

Jakie konkretnie błędy zostaną usunięte w najbliższej przyszłości?

niespodziewane crashe do pulpitu w wydaniu na PC;

problem z aktualizacją gry na platformie Origin do nowego wydania;

niska wydajność śledzenia promieni na kartach graficznych firmy Intel;

brak dodatków do wersji gry na PS5 (problem występuje w niektórych regionach).

Szczegóły planowanych poprawek oraz chociaż wstępne informacje, kiedy możemy się ich spodziewać nie zostały ujawnione. Wiadomo natomiast, że prace nad poprawkami już trwają.

Podano również instrukcje dla graczy, jak tymczasowo obejść wspomniane kłopoty z ulepszonym Wiedźminem 3 na PC. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się prośba twórców o zainstalowanie wszystkich aktualizacji, zarówno sterowników, jak i systemu operacyjnego. REDzi polecają również przełączyć grę w tryb DX11.