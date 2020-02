Wiedźmin: sezon 2 - Vesemir został obsadzony! Kto zagra mentora Geralta?

Vesemir to ważna i znana postać dla fanów świata Wiedźmina. Jest on najstarszym i najbardziej doświadczonym wiedźminem, który uczy wielu łowców potworów na czele z Geraltem. Dla samego bohatera jest kimś w rodzaju ojca. Przeżył masakrę wiedźminów w Kaer Morhen i przez to też, zażarcie broni pozostałych przy życiu podopiecznych. Zagra go Kim Bodnia.

Szerzej nieznany w naszym kraju 54-letni Duńczyk ma bowiem na swoim koncie kilkadziesiąt ról filmowych i serialowych. Mogliśmy go zobaczyć w takich produkcjach jak Rosewater, Wesele w Sorrento, oscarowe W Lepszym świecie czy serie Obsesja Eve i Most nad Sundem. Wielu fanów Bodnia zyskał niedługo po rozpoczęciu swojej kariery, w 1996 roku, gdy pojawił się w wyreżyserowanym przez Nicolasa Windinda Refna filmie Dealer - rola Franka po dziś dzień uważana jest za jedną z najlepszych w całym dorobku aktora.

Faworytem fanów był Mark Hamill, który według portalu Redanian Inteligence dostał ofertę zagrania tej roli. Wiemy też, że przed nim zaproponowano ją Madsowi Mikkelsenowi i Michaelowi Keatonowi, ale obaj odmówili. Czytamy, że w nadchodzących tygodniach Kim Bodnia ma rozpocząć pracę na planie z Henrym Cavillem i Freyą Alan.

- Jestem podekscytowana tym, że mogę powitać Kima Bodniego w obsadzie Wiedźmina. Podziwiałam jego wyjątkowe talenty w takich serialach jak Obsesja Eve i Most nad Sundem. Nie mogę się doczekać, aby pokazał siłę, ciepło i wytrwałość postaci Vesemira, który jest integralną częścią 2. sezonu - komentuje Lauren S. Hissrich, twórczyni i showrunnerka.

