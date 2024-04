Wiedźmin: sezon 4 - nowe plotki dotyczące kostiumów. Mają być inspirowane grami

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Redanian Intelligence opublikował wpis, w którym relacjonuje, co usłyszał o nowych kostiumach przygotowywanych do 4. sezonu Wiedźmina. Przypomnijmy, że nie zobaczymy już Henry'ego Cavilla - rolę Geralta z Rivii przejął Liam Hemsworth. Peruka dla aktora również ma być gotowa. Z nowych informacji wynika, że strój Geralta będzie inspirowany grą Wiedźmin 3: Dziki Gon. Chodzi o kostium z czarną skórzaną kurtką. Wydaje się, że styl i krój będą zbliżone do tego, co mogliśmy zobaczyć w trakcie grania. Natomiast ma mieć mniej dodatków.

fot. CD PROJEKT

Ci, którzy czytali książki Sapkowskiego, wiedzą, że nadchodzi sezon pełen zmian dla Ciri. Chodzi również o jej wygląd. Według Redanian Intelligence, bohaterka grana przez Freyę Allan będzie miała obcięte włosy. Natomiast strój nie będzie tak kolorowy, jak to zostało opisane w książkach. Będzie bardziej przypominać klasyczny wygląd postaci z Wiedźmina 3 - ma nosić brązowe spodnie i buty oraz jaśniejszą bluzkę.

fot. CD PROJEKT

Wiedźmin - data premiery 4. sezonu jest nieznana.

