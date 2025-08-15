Wiedźmin – kultowa bitwa z książek w 5. sezonie? Pojawiły się tropy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

grafika przygotowane na potrzeby karcianki Gwent

Zdaniem osób z Redanian Intelligence, które regularnie docierają do sprawdzonych informacji o serialu Wiedźmin, w piątym sezonie może pojawić się słynna bitwa pod Brenną – jedno z największych starć w książkach Andrzeja Sapkowskiego. Według opisów wzięło w niej udział niemal 100 tysięcy żołnierzy.

Wiedźmin 5 – będzie bitwa pod Brenną?

Źródła portalu donoszą, że trwa obecnie poszukiwanie kaskaderów oraz statystów do piątego sezonu, którzy mają wcielić się w żołnierzy Temerian oraz elfickich Vriheddów. Obie formacje brały udział w tym starciu po stronie Nilfgaardu. Stąd podejrzenie, że Netflix przygotowuje się do nakręcenia sceny batalistycznej.

Dodatkowym tropem jest niedawne obsadzenie roli Shani (Emily-Jo Young), która w tym konflikcie pracuje jako sanitariuszka. To właśnie z jej perspektywy Sapkowski przedstawił wydarzenia bitwy. Z tego powodu fani dotąd nie spodziewali się, że zobaczą ją na ekranie, bo żaden z głównych bohaterów nie bierze w niej udziału.

Neflix

Redanian Intelligence podkreśla jednak, że najpewniej nie zobaczymy całego starcia. Nawet jeśli twórcy zdecydują się na jego adaptację, nie będzie to widowisko z rozmachem Gry o tron czy Rodu smoka. Nie ma bowiem informacji o kilkutygodniowych zdjęciach plenerowych z setkami statystów, które zwykle są potrzebne przy takich scenach. Najprawdopodobniej zobaczymy fragmenty wydarzeń powiązane z wątkiem Shani.

Prace nad piątym sezonem dopiero ruszyły, więc jeszcze wiele może się zmienić. Niewykluczone, że twórcy Wiedźmina zechcą zakończyć serial z przytupem.

Na razie to tylko plotka – czekamy na oficjalne potwierdzenie.