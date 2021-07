Ukaże się ilustrowane wydanie Sagi Wiedźmińskiej. Takiej Yennefer się spodziewaliście?

fot. Netflix

Na rynek amerykański i brytyjski szykowana jest nowa edycja książek o Wiedźminie. Pod koniec roku planowana jest premiera ilustrowanego wydania Ostatniego życzenia (The Last Wish) - pierwszego zbioru opowiadań o Geralcie. Wydawcami będą Orbit Books i Golancz. Przygotowywane są ilustracje do każdego opowiadania wchodzącego w skład zbioru.

Na razie znamy datę premiery jedynie pierwszego tomu tej edycji Sagi Wiedźmińskiej. Ma się on ukazać w Wielkiej Brytanii i USA na początku grudnia - tuż przed premierą 2. sezonu serialu. W planach jest jednak wszystkie osiem książek Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie.

Na zachętę zaprezentowano okładkę książki (z ilustracją Tommy'ego Arnolda), a także jedną z ilustracji autorstwa Martiny Fačkovej przedstawiającej Yennefer z Vengerbergu.