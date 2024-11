Zwiastun Znowu w akcji. Jamie Foxx i Cameron Diaz jako szpiedzy wracający do walki

fot. Netflix

Znowu w akcji to szpiegowski film akcji Netflixa, w którym główne role grają Jamie Foxx i Cameron Diaz. Dla aktorki jest to powrót do zawodu po 10 latach. Jej ostatnia rola to musical Annie z 2014 roku. Pierwszy zwiastun pokazuje, co Netflix dla nich przygotował.

Znowu w akcji – zwiastun

Reżyserem jest Seth Gordon, znany z hitu Szefowie wrogowie, a autorem scenariusza jest Brendan O'Brien (Sąsiedzi), który współtworzył go z Gordonem. W obsadzie są również Kyle Chandler, Andrew Scott, Jamie Demetriou, McKenna Roberts, Rylan Jackson oraz Glenn Close.

Znowu w akcji – opis fabuły

Wiele lat po porzuceniu pracy agentów CIA i założeniu rodziny, Emily i Matt znów trafiają do świata szpiegów, gdy ich tożsamość wychodzi na jaw.

Znowu w akcji

Beau Bauman (Central Intelligence) jest producentem z ramienia Good One Production, a Gordon produkuje poprzez Exhibit A. Producentami są również Jenno Topping, Peter Chernin oraz Sharla Sumpter Bridgett (Ford v Ferrari, Hidden Figures, Luther). Producentami wykonawczymi są Foxx, Datari Turner, Brendan O’Brien i Tim Lewis.

Znowu w akcji – premiera 17 stycznia na Netflixie.