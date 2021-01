Wiedźmin: Zmora Wilka - poznaliśmy czas trwania filmu anime?

Netflix

Wiedźmin: Zmora Wilka będzie filmem anime, który opowie historię Vesemira, jednego z zabójców potworów i mentora Geralta. Będzie to obraz w stylu anime od koreańskiego Studio Mir, odpowiedzialnego za pracę przy takich produkcjach jak The Death of Superman, Young Justice: Outsiders (tworzyli 3 odcinki), Legenda Korry oraz Voltron: Legendary Defender. Lauren S. Hissrich oraz Beau DeMayo, którzy pracowali nad serialem aktorskim, są również zaangażowani w projekt.

Wcześniej zaprezentowano jedynie logo filmu, ale od tamtej pory nie otrzymaliśmy nic nowego na temat projektu. Portal Redanian Intelligence wrzucił jednak zrzut ekranu z portugalskiego Netflixa, na którym widoczny jest czas trwania anime. Będzie on wynosił 1 godzinę i 21 minut.

RedanianIntelligence

Wchodząc z kolei na naszą wersję serwisu, widzimy Wiedźmin: Zmora Wilka wśród kategorii Warto czekać. Co ciekawe, większość z wymienionych tam produkcji ma datę wyznaczoną na luty. Czy to oznacza, że już w nadchodzącym miesiącu będzie nam dane zobaczyć film anime? Data premiery nie jest na razie znana.

zrzut ekranu