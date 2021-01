Wiedźmin - Henry Cavill wraca do zdrowia po kontuzji uda

Netflix

Henry Cavill osobiście potwierdził kontuzję ścięgna udowego, której doznał na planie serialu Wiedźmin, informując jednocześnie o powrocie do zdrowia. Pod koniec ubiegłego roku, po owej kontuzji, twórcy podjęli decyzję o kontynuowaniu zdjęć przed bożonarodzeniową przerwą. Teraz na Instagramie wcielający się w wiedźmina Geralta aktor napisał, że po raz pierwszy od doznania urazu jest gotów pobiegać.

To był duży krok w powrocie do zdrowia i mój pierwszy krok w powrocie do rytmu pracy po świętach Bożego Narodzenia, z którymi związanych było więcej niż kilka kubków grzanego wina i wyjątkowo tłusty indyk.

Wciąż nie wiadomo jak wszystkie te opóźnienia wpłyną na datę premiery. Na ten moment wiadomo jedynie, że nastąpi to w 2021 roku na platformie Netflix.