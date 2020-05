Wielka Brytania planuje otworzyć kina. Kiedy Polska? Co z pracą na planie?

Rząd Wielkiej Brytanii twierdzi, że otworzą kina nie wcześniej niż 4 lipca 2020 roku. Jednak opublikowany dokument odnośnie odmrażania gospodarki na wyspach mówi dość klarownie: to wszystko zależy od spadku zakażeń i traktowaniu poważnie zasad społecznego dystansu. Jeśli te liczby nie spadną, data otworzenie kin zostanie znacznie opóźniona.

Dokumenty rządowe mówią też, że mogą zostać wznowione prace na planach filmów i seriali. Nie będzie to jednak ten sam proces co do tej pory. Wszyscy muszą przestrzegać zasad dystansu społecznego, higieny i bezpieczeństwa. Do tego, jak donoszą dziennikarze, dochodzi kwestia ubezpieczenia związanego z koronawirusem, która musi być rozwiązania zanim ekipy wrócą do prac.

Zielone światło do rządu nie oznacza, że od razu ekipy Wiedźmina, Batmana i wielu innych wrócą na plany. Indywidualne decyzje podejmują producenci danych filmów i seriali, a w tym aspekcie nikt takiej jeszcze nie podjął i nie wiadomo, kiedy to zrobi.

Trochę inna sytuacja jest w Niemczech, w których ekipy na razie odmawiają powrotów na plany. Wymagają wszelkich środków bezpieczeństwa na czele ze rękawiczkami i maskami. Jeśli wszystkie oczekiwane zasady bezpieczeństwa zostaną wprowadzone, wówczas mogą wrócić do pracy. W innym wypadku na razie nie wchodzi to w grę. Ostatecznych decyzji nie podjęto i trwają rozmowy, by dojść do określonych wniosków i logistycznie wszystko rozwiązać.

Amerykanie natomiast wciąż mają nadzieję na lipcowe otwarcie kin, ale na razie nie jest to pewne. A decyzje o przedłużeniu zamknięcia (tzw. lockdown) o kolejne tygodnie w Los Angeles sugerują, że lipiec może również być bez kin. Do tego niektóre badania sugerują, że Amerykanie nie mają zamiaru iść do kina od razu po ich otwarciu w trakcie pandemii.

Polska nadal bez pewnej daty otwarcia kin. Minister Kultury, Piotr Gliński 11 maja w Programie Trzecim Polskiego Radia powiedział, że nie możemy o tym nawet myśleć w przeciągu najbliższych kilku tygodni. Krzysztof Spór, znany dziennikarz kulturowy, twierdzi, że spekuluje się o otwarciu kin 1 lipca. Do tej daty skłaniał się też szefa Heliosa w jednym z wywiadów.