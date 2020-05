NeXt, Filthy Rich i United We Fall - premiery opóźnione przez koronawirusa

Pandemia koronawirusa doprowadziła do paraliżu świata filmów i seriali. Efekt tego taki, że zawieszono prace na planach wszystkich produkcji i na razie nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione. To stanowi gigantyczny problem dla amerykańskich telewizji, które nie mogły zrealizować pilotów seriali, z których część doczekałaby się sezonów z premierą jesienią 2020 roku. Już teraz możemy powiedzieć, że sezon seriali nie rozpocznie się jak co roku we wrześniu 2020 roku, bo nie będzie treści.

Dlatego też stacja FOX podejmuje decyzje, że Filthy Rich oraz neXt, czyli dwa nowe seriale, które miały mieć premierę wiosną 2020 roku, zostaną opóźnione na jesień 2020 roku. Taką samą decyzję według Deadlne.com podejmuje stacja ABC z serialem United We Fall.

Możemy być pewni, że to pierwsze z wielu podobnych decyzji, bo telewizji oraz platformy streamingowe stoją przed tym samym wyzwaniem. Blokady prac na planach dają efekt braku treści, a nowości muszą pojawiać się w ofertach i ramówkach.