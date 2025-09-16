Pierwsza zapowiedź filmu Wielka Warszawska. Kiedy premiera?
W sieci zadebiutowała krótka, ponad minutowa zapowiedź filmu Wielka Warszawska, do której scenariusz zrealizowano jeszcze w ubiegłym wieku. Kiedy zaplanowana jest data premiery?
Wielka Warszawka to film w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka na podstawie scenariusza Jana Purzyckiego napisanego jeszcze w latach 80. XX wieku. Ten został później zaadaptowany na potrzeby nowej produkcji przez jej reżysera. Wcześniej widzieliśmy zdjęcia, a dziś przyszła pora na pierwszą zapowiedź wideo.
Samotność Janosika: Biografia Marka Perepeczki jeszcze we wrześniu
Oto pierwsza zapowiedź filmu Wielka Warszawska:
Premiera jest zaplanowana na 23 stycznia 2026 roku. Wcześniej pojawi się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Wielka Warszawska - o filmie
Wielka Warszawska to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater – Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian. Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?
W obsadzie znajduje się: Tomasz Ziętek, Marcin Bosak, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki, Tomasz Sapryk, Agnieszka Żulewska, Ireneusz Czop, Andrzej Konopka, Piotr Trojan oraz Mary Pawłowska, która debiutuje na wielkim ekranie.
Źródło: informacja prasowa
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
17
wrz
Mass Effect: Gra Planszowa
18
wrz
Dying Light: The Beast
18
wrz
Mort
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1952, kończy 73 lat
ur. 1985, kończy 40 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1985, kończy 40 lat