Pierwsza zapowiedź filmu Wielka Warszawska. Kiedy premiera?

Wielka Warszawka to film w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka na podstawie scenariusza Jana Purzyckiego napisanego jeszcze w latach 80. XX wieku. Ten został później zaadaptowany na potrzeby nowej produkcji przez jej reżysera. Wcześniej widzieliśmy zdjęcia, a dziś przyszła pora na pierwszą zapowiedź wideo.

Oto pierwsza zapowiedź filmu Wielka Warszawska:

Premiera jest zaplanowana na 23 stycznia 2026 roku. Wcześniej pojawi się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Wielka Warszawska - o filmie

Wielka Warszawska to opowieść o młodym dżokeju marzącym o sportowej karierze. Zwieńczeniem tych marzeń jest udział w najważniejszej gonitwie w Polsce – Wielkiej Warszawskiej. Główny bohater – Krzysiek wkracza w środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i entuzjasty. Dopiero po pewnym czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności, potężnych interesów i manipulowanie wynikami. Chłopak wierzy, że może to zmienić, szczególnie że kraj stoi na krawędzi wielkich przemian. Upadek komuny daje nadzieję, że przyszłość będzie już tylko lepsza, a zasady jaśniejsze. Jednak w świecie korupcji i nieczystych zagrywek ciężko jest pozostać bez skazy. Czy Krzyśkowi uda się oprzeć wielkim pieniądzom i szybkiej karierze? Jak wiele jest w stanie poświęcić, by rozsadzić panujący układ?

W obsadzie znajduje się: Tomasz Ziętek, Marcin Bosak, Tomasz Kot, Mirosław Kropielnicki, Tomasz Sapryk, Agnieszka Żulewska, Ireneusz Czop, Andrzej Konopka, Piotr Trojan oraz Mary Pawłowska, która debiutuje na wielkim ekranie.