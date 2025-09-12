placeholder
Wielki marsz - zdjęcia zza kulis. To adaptacja jednej z pierwszych książek Kinga w historii

Wielki marsz już niedługo trafi do kin w Polsce. Zobaczcie jak wygląda film od kulis dzięki zdjęciom aktorów. Wśród klimatycznych ujęć znalazło się nawet miejsce na kotka.
Paulina Guz
Wielki marsz (2025) Charlie Plummer i Garrett Wareing
Charlie Plummer i Garrett Wareing podzielili się zdjęciami zza kulis Wielkiego marszu, w którym grają. To nowa adaptacja jednej z pierwszych książek Stephena Kinga, po raz pierwszy wydana w 1979 roku. Zaczął ją tworzyć jednak w 1966 roku, czyli jeszcze zanim Carrie trafiła do sprzedaży. 

Zdjęcia zza kulis możecie zobaczyć poniżej. Niektóre z nich są zaskakujące urocze, biorąc pod uwagę dystopijny klimat powieści Stephena Kinga, na przykład ujęcie aktorem z kotkiem. Wszystkie są także bardzo klimatyczne. 

Wielki marsz - zdjęcia zza kulis

Wielki marsz - zdjęcia zza kulis

arrow-left
Wielki marsz - zdjęcia zza kulis
Charlie Plummer i Garrett Wareing
arrow-right

Wielki marsz już podbija serca widzów 

Wielki marsz trafił do kin za granicą 10 września 2025 roku, a część recenzentów miała okazję zobaczyć go jeszcze wcześniej. Na razie reakcje są bardzo pozytywne: aż 93% pozytywnych recenzji krytyków w Rotten Tomatoes, dzięki czemu film zyskał rzadki Certyfikat Świeżości, a także ocena 4,1 na 5 wśród pierwszych widzów. To może być jedna z najlepszych adaptacji książki Stephena Kinga do tej pory

Kiedy premiera filmu w Polsce? Wielki marsz trafi do nas później, bo 19 września 2025 roku. Dajcie znać, czy zamierzacie wybrać się do kina na seans. Czekamy na Wasze komentarze!

Źródło: bloody-disgusting.com

