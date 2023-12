Wielki Marsz - Lionsgate zekranizuje dystopię Stephena Kinga.

fot. Creative Commons / Steve Schofield

Wytwórnia Lionsgate nabyła prawa do ekranizacji powieści Wielki marsz Stephena Kinga, z 1979 roku. Jak podaje The Hollywood Reporter, aktualnie prowadzone są ostatnie rozmowy w sprawie produkcji filmu. Na razie wiadomo, że scenariusz napisze JT Mollner, a reżyserią zajmie się Francis Lawrence.

Wcześniej produkcją zajmowała się wytwórnia New Line, a reżyserią André Øvredal, jednak prawa do ekranizacji wygasły latem 2022 roku.

Wielki Marsz - Lionsgate i Lawrence ponownie w akcji

Producent Joe Drake z Lionsgate, jak donosi The Hollywood Reporter, wypowiedział się o ponownej współpracy z reżyserem, gdzie podkreślił ekscytację na kolejny wspólny film: ,,Gdy cieszysz się silną kreatywną współpracą oraz sukcesem, jaki odnieśliśmy podczas pracy z Francisem, chcesz powtórzyć to doświadczenie tak często, jak to możliwe.” Przypominając, poprzednia współpraca Francis’a Lawrenca z Lionsgate odbywała się przy produkcji najnowszych Igrzysk Śmierci. Francis Lawrence wyreżyserował dla wytwórni ostatni kinowy hit Igrzyska Śmierci: Ballada Ptaków i Węży, który zarobił ponad 200 milionów dolarów na całym świecie.

Wielki Marsz - fabuła dystopii Kinga

Stephen King wydał swoją powieść w 1979 roku pod pseudonimem Richard Bachman. Fabuła książki Wielki Marsz skupia się na corocznym konkursie, w którym bierze udział 100. nastoletnich chłopców. Każdy z nich musi wziąć udział w podróży, która wiąże się z ekstremalnie trudnymi warunkami. Przetrwać może tylko jeden z nich.