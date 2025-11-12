Wielki Marty - zwiastun. Nikt tak poważnie nie mówił jeszcze o Ping Pongu
Ten film może być czarnym koniem na Oscarach, a także perełką w portoflio Timothée Chalameta. Zobaczcie sami, o co tyle szumu.
A24 opublikowało zwiastun filmu Wielki Marty. To sportowy komediodramat w reżyserii Josha Safdiego, w którym Timothée Chalamet zagra główną rolę. Akcja rozgrywa się w latach pięćdziesiątych i opowiada o wschodzącej gwieździe tenisa stołowego. Inspiracją do fabuły była prawdziwa historia Marty'ego Reismana, który zdobył pięć medali z tej dziedziny na mistrzostwach świata.
Wielki Marty - zwiastun nowego filmu A24
Wielki Marty - czarny koń Oscarów?
Już teraz mówi się, że Wielki Marty może być poważnym pretendentem Oscara, a wraz z nim – Timothée Chalamet. W październiku film otrzymał owacje na stojąco podczas pokazu przedpremierowego na 63. edycji Nowojorskiego Festiwalu Filmowego. Krytycy wydają się zachwyceni. Clayton Davis, który pisze dla prestiżowego portalu Variety, przewiduje co najmniej 10 nominacji. To może być czarny koń tegorocznego wyścigu po Oscary” — podsumował.
Wielki Marty - kiedy premiera?
Wielki Marty zadebiutuje na dużym ekranie 25 grudnia. Dajcie znać, czy wybieracie się do kina na nowy film studia A24.
Źródło: Variety, YouTube
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
11
lis
Lumines Arise
12
lis
Między światłem a cieniem
12
lis
Daliśmy radę, chłopaku. Wspomnienia
12
lis
Her Story
12
lis
Summer Time Machine Blues
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1973, kończy 52 lat
ur. 1974, kończy 51 lat