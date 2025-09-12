Znamy scenarzystę 3. sezonu hitu HBO. Wreszcie podjęto decyzję

materiały prasowe

Reklama

Są nowe informacje na temat 3. sezonu Wielkich kłamstewek. Do napisania 1. odcinka zatrudniono Franceskę Sloane, czyli współtwórczynię, producentkę wykonawczą i showrunnerkę serialu Pan i Pani Smith. To ważna wiadomość dla fanów hitu HBO. Studio wcześniej prowadziło intensywne poszukiwania scenarzysty 3. sezonu i konkurencja była spora. Ze Sloane na pokładzie produkcja może wreszcie ruszyć naprzód.

Francesca Sloane nie tylko napisze scenariusz do 1. odcinka 3. sezonu Wielkich kłamstewek, ale będzie także pełnić rolę producentki wykonawczej wraz z twórcą Davidem. E. Kelley oraz gwiazdami Reese Witherspoon i Nicole Kidman. Odbędzie się to w ramach dwuletniej umowy, którą artystka podpisała z HBO. Wcześniej pracowała dla Amazona, jednak jej relacja ze studiem stanęła pod znakiem zapytania, gdy poprzednia umowa się skończyła, a 2. sezon Pan i Pani Smith został wstrzymany na czas nieokreślony.

Dajcie znać, czy jesteście fanami seriali i czy czekacie na 3. sezon Wielkich kłamstewek. Czekamy na Wasze komentarze!