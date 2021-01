Wikingowie 6B online. Finałowe odcinki dostępne w VOD

fot. HISTORY

Wikingowie 6B są dostępni w platformie Netflix. Jest to zaskakujące, bo wprowadzono finałowe odcinki do biblioteki zaledwie dzień po zakończenie emisji na kanale HISTORY, na którym odbył się maraton trwający od 30 grudnia 2020 do 2 stycznia 2021. Takim sposobem fani serialu Wikingowie mogą już obejrzeć ostatnie odcinki i zobaczyć jak ta historia się zakończyła. W Netflixie dostępne są wszystkie sezony.

Sezon 6B skupia się na zakończeniu historii bohaterów, wśród których są: Ubbe, Ivar i Hvitserk. Zamknięto również wątek Rusi oraz pożegnano Bjorna po finale sezonu 6A.

Przypomnijmy, że Netflix planuje kontynuację serialu w postaci Vikings: Valhalla, za który ponownie będzie odpowiadać Michael Hirst. Historia rozgrywa się 100 lat po wydarzeniach z serialu Wikingowie.

