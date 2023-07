Wilderness – zdjęcia z nowego dramatu Amazona. To historia miłości z zemstą w tle

fot. Amazon Prime Video

Do sieci trafiły materiały promujące odcinkowy psychothriller Amazona. Serial został oparty na powieści B.E. Jones o tym samym tytule i wyreżyserowany przez So Yong Kim. Scenariusz napisała Marnie Dickens, a w główne postaci wcielili się Jenna Coleman i Oliver Jackson-Cohen. W obsadzie znaleźli się także Eric Balfour oraz Ashley Benson.

Wilderness – zdjęcia

Wilderness

Wilderness - fabuła

Liv i Will to szczęśliwa brytyjska para, która na pierwszy rzut oka wydaje się mieć wszystko. Solidne małżeństwo, wspaniałe życie w Nowym Jorku i świetlaną przyszłość. Bańka pęka, gdy Liv dowiaduje się o romansie jej partnera. Złamane serce szybko łączy wściekłość i chęć zemsty. Rozpoczyna się amerykańska wyprawa, o której Liv fantazjowała od najmłodszych lat: z Monument Valley do Wielkiego Kanionu, przez Yosemite, kończąc na hedonistycznym weekendzie w Las Vegas, aby zdmuchnąć kurz i pot. Dla Willa to szansa na zadośćuczynienie, zaś dla Liv to zupełnie inna perspektywa - krajobraz, w którym wypadki zdarzają się cały czas. Idealne miejsce na zemstę.

Marnie Dickens o Wilderness

O tematyce serialu Marnie Dickens mówiła:

Kto nie zna kogoś, kto został oszukany? Cios w brzuch po odkryciu, ślad paranoi i podejrzeń, trudność w ponownym zaufaniu. To wystarczy, by każdy znalazł się na krawędzi. I właśnie tam poznajemy naszą bohaterkę, Liv, która jest okłamywana przez mężczyznę, którego kocha. Oczywiście chce się zemścić, a ja mam nadzieję, że jej się to uda.

Na ten moment nie jest znana data premiery serialu.