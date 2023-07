Najlepsze filmy historyczne - ranking. To od tych dzieł ma być lepszy Oppenheimer

fot. materiały prasowe

Oppenheimer to bezapelacyjnie jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów 2023. W polskich kinach produkcja zadebiutuje 21 lipca. Jest to widowisko uznanego Christophera Nolana bazujące na nagrodzonej Pulitzerem książce Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej. Wnikliwa biografia przybliży losy wybitnego fizyka J. Roberta Oppenheimera. Zagłębi się w historię geniuszu amerykańskiego naukowca oraz konsekwencje jego przełomowych dokonań w czasach II Wojny Światowej.

Oppenheimer to znane na całym świecie nazwisko, które łączy się z niezwykle tragicznymi zdarzeniami. Uznany fizyk był czołowym umysłem niechlubnego Projektu Manhattan, tj. tajnej operacji mającej na celu skonstruowanie pierwszej na świecie bomby atomowej. W obliczu widma długotrwałej i siejącej zniszczenie wojny z Japonią Stany Zjednoczone zwerbowały zespół naukowców, by dokonać niemożliwego – opracować tajną broń, o której świat jeszcze nie słyszał. Broń jądrowa miała być ostatecznym ciosem wymierzonym w Cesarstwo Wielkiej Japonii. Środkiem przeznaczonym do całkowitego upadku zaciekłego wroga Ameryki.

Wynalezienie tak tragicznej w skutkach formy ataku było możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi fizyki, jaki nastąpił w XX wieku. J. Robert Oppenheimer od najmłodszych lat odznaczał się specjalnymi zdolnościami, wykazując zainteresowanie światem niedostępnym dzieciom. Zafascynowany fizyką szybko dał się wciągnąć w wir nauki, by następnie na co dzień obcować z wielkimi umysłami. To właśnie jego uznaje się za „ojca bomby atomowej”, który podchodził do swoich dokonań z pokaźnym dystansem. Nazywając się „Śmiercią, niszczycielem światów”, zdawał sobie sprawę z konsekwencji tak poważnego odkrycia. Pozostali badacze byli pochłonięci widokiem narodzin najgroźniejszej w dziejach broni.

16 lipca 1945 roku nastąpił wyczekiwany przełom. Wtedy wówczas w pobliżu miasta Alamagordo w Nowym Meksyku doszło do wysadzenia jednego z projektów nowej broni. Wybuch był widoczny aż w trzech różnych stanach, co uznano za wielki sukces. Niedługo później świat usłyszał o tragedii, jaka nastąpiła w Japonii. Najpierw w Hiroszimie, a później w Nagasaki. Liczba ofiar i zniszczeń przyniosła oczekiwany rezultat – japoński cesarz podpisał kapitulację.

