Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos – nowy klip. Gotowi na figlarne baby żółwiki?

zrzut ekranu

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos to zbliżające się wielkimi krokami kinowe widowisko. Do sieci trafił najświeższy fragment animowanego projektu, w którym to twórcy dają nam rozkoszny obraz malutkich żółwików. Udostępniony klip przedstawia ikoniczną historię pochodzenia walecznych zwierząt, którą nie sposób nie znać. A zatem przeżyjmy powstanie żółwi ninja jeszcze raz.

Jeff Rowe o filmie

Nie bez powodu porównuje się nadchodzący film ze stylem animacji w Spider-Man Uniwersum. Reżyser Jeff Rowe wyznał, jaki dokładnie zamysł towarzyszył tworzeniu nowej produkcji.

Zdecydowaliśmy, że chcemy, aby ten film wyglądał dokładnie tak, jak grafika koncepcyjna. Pragniemy, aby była ona wyraźnie ludzka, a nie wygenerowana komputerowo. A to oznacza szkicowe, niedoskonałe i zniekształcone obrazy, przypominające sposób, w jaki rysuje się, gdy jest się dzieckiem lub nastolatkiem. Wtedy pasja i entuzjazm do tworzenia sztuki nie są przyćmione przez formalne szkolenie artystyczne. Spider-Man Uniwersum pokazało, że film może wyglądać jak grafika koncepcyjna i odnosić sukces krytyczny oraz finansowy.

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos - zdjęcia

Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos

Produkcja Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos pojawi się w kinach 4 sierpnia.