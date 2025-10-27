Reklama
Zwiastun filmu Wildwood. Zobaczcie, jak tworzono tę niesamowitą animację poklatkową

Film Wildwood doczekał się zwiastuna, w którym możemy zobaczyć, ile pracy twórcy włożyli w tę niesamowicie prezentującą się animację poklatkową.
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  uroczysko 
Wildwood zwiastun animacja poklatkowa
Wildwood fot. LAIKA Studios
LAIKA Studios znana z takich animacji, jak Koralina i tajemnicze drzwi, ParaNorman czy Pudłaki, opublikowało zwiastun nowego animowanego filmu pt. Wildwood. To adaptacja serii książek Kroniki Lasu autorstwa Colina Meloya i zilustrowanych przez Carsona Ellisa. Premierę przesunięto na 2026 roku z powodu opóźnień w pracach. 

Czytaj więcej: Anime znów króluje w kinach. Film z kategorią wiekową R liderem w box office

Wildwood to dark fantasy w reżyserii Travisa Knighta (Bumblebee, Kubo i dwie struny), do którego scenariusz napisał Chris Butler (ParaNorman). Do projektu dołączył również Caleb Deschanel, operator filmowy, sześciokrotnie nominowany do Oscara. Dave Burke, prezes ds. marketingu LAIKA, przyznał, że to ich jak dotąd najbardziej ambitna animacja poklatkowa. W filmie ma pojawić się 136 lokacji, 231 lalek i 54 bohaterów.

Studio podzieliło się zwiastunem produkcji, która przede wszystkim pokazuje, jak artyści pracowali nad filmem. Pokazano m.in. pracownię oraz modele postaci, które tworzono ręcznie. Zobaczcie poniżej.

Wildwood - zwiastun

Wildwood - fabuła, obsada

Film opowiada o przygodach Prue McKeel (głosu użyczyła Peyton Elizabeth Lee), która wyrusza na wyprawę do lasów na obrzeżach Portland. Ma nadzieję odnaleźć porwanego przez stado kruków brata, Maca, który został przeniesiony do Nieprzebytego Boru. Prue wraz ze swoim kolegą z klasy, Curtisem, odkrywają magiczną krainę, która jest jeszcze bardziej złożona, niż mogliby sobie wyobrazić.

W obsadzie dubbingowej znajdują się również Carey Mulligan, Awkwafina, Angela Bassett, Jake Johnson, Charlie Day i Richard E. Grant.

nullfot. LAIKA Studios

Źródło: screenrant.com

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  uroczysko 
Wildwood zwiastun animacja poklatkowa
