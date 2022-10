Wilkołak nocą - jak film ma się do osi czasu MCU? Man-Thing na zdjęciu od kulis

Fot. Marvel

Wilkołak nocą to nowy film Kinowego Uniwersum Marvela przygotowany specjalnie na Halloween. Określany jest mianem Specjalnej Prezentacji i stanowi zamkniętą całość, chociaż trwa mniej więcej tyle, co pojedynczy odcinek serialu. Jest to pierwszy tego typu projekt, a wielu fanów ma nadzieję, że będzie to nowy trend w Marvel Studios, aby tworzyć krótkie i pomysłowe historie zawarte w jednym odcinku specjalnym.

Nie zmienia to jednak faktu, że wciąż jest to produkcja kanoniczna z całym Kinowym Uniwersum Marvela, a to na pewno prowokuje pytania o umiejscowienie tej historii na osi czasu. Film Michaela Giacchino został umiejscowiony na samym przodzie, zaraz po Thor: miłość i grom, a zatem akcja produkcji jest współczesna. Wielu spekulowało, że może fabuła osadzona została w latach 30., ale lista na platformie Disney+ rozwiewa te wątpliwości.

Disney+

W ramach promocji filmu, Avengers Campus odwiedził sam Wilkołak. Do sieci zaczęły trafiać filmiki z pokazu oraz mamy zdjęcia przedstawiające Elsę Bloodstone:

https://twitter.com/DrewDisneyDude/status/1578539863108124673

https://twitter.com/ScottGustin/status/1578573774730846208

https://twitter.com/TheEntConnect/status/1578530659210960896

Do sieci trafiły też zdjęcia w dobrej jakości prezentujące projekty Jacka Russela (Gael García Bernal) w formie Wilkołaka oraz Man-Thinga. Zobaczcie:

Wilkołak nocą

Film dostępny na platformie Disney+.