Marvel - legendarny aktor zastąpi Williama Hurta w roli Thunderbolta Rossa? To byłby hit!

Marvel poważnie rozważa lub przynajmniej na pewnym etapie rozważał, by obsadzić na nowo rolę generała Thunderbolta Rossa w MCU - o takim obrocie spraw donosi zazwyczaj doskonale poinformowany w sprawach związanych z Hollywood dziennikarz Jeff Sneider. Przypomnijmy, że postać tę jak do tej pory portretował zmarły w marcu br. William Hurt. Według najnowszych informacji w przyszłości na ekranie miałby go zastąpić nie kto inny jak legendarny Harrison Ford.

Ewentualna zmiana stałaby się pokłosiem decyzji o powstaniu zapowiedzianego na 2024 rok filmu Thunderbolts o grupie antybohaterów, za której uformowanie w komiksowej rzeczywistości Domu Pomysłów odpowiadał właśnie Thaddeus Ross. Sneider tak opisuje całą sprawę:

Marvel zaprzeczył temu, co chcę wam przekazać, ale to wyłącznie kwestia wyczucia czasu - przybywam z tymi informacjami za wcześnie czy jednak za późno? Wiele źródeł wskazuje na to, że Harrison Ford jest bądź przynajmniej był faworytem do zagrania generała Rossa w filmie Thunderbolts.

Dziennikarz spekuluje, że niepewność w całej sprawie wynika z faktu, iż Ford jest niezdecydowany co do tego, czy faktycznie chce zastąpić na ekranie swojego zmarłego przyjaciela. Sneider dodał także, że ogłoszenie w tej materii początkowo miało pojawić się w trakcie wydarzenia D23 Expo, lecz Disney i Lucasfilm nie dały na to zielonego światła, aby nie rozpraszać odbiorców czekających na powrót Forda do roli Indiany Jonesa.

Amerykańskie portale popkulturowe podkreślają, że wątek generała Rossa jest zbyt ważny dla MCU, by po prostu go przerwać. Zwróćmy uwagę, że od czasu filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, w którym Thunderbolt został ukazany jako sekretarz stanu USA, działania tej postaci owiane są aurą tajemnicy - nie jest wykluczone, że bohater w międzyczasie ustawiał podwaliny pod powstanie drużyny Thunderbolts.

