Mecenas She-Hulk - nowe teorie. Kim jest złoczyńca HulkKing? To może być początek Wielkiej Wojny Hulka w MCU

W 6. odcinku Mecenas She-Hulk pojawił się nowy potencjalny główny złoczyńca. Internet jest pełen teorii na temat tego, kim jest. W tym samym epizodzie zadebiutowała Intelligencia. W komiksach Marvela pod tą nazwą działała grupa największych geniuszy wśród złoczyńców, która wymieniała się informacjami i wspólnie dokonywała przestępstw. W serialu to termin na forum internetowe, na którym użytkownicy spiskują przeciwko Jennifer Walters i planują jej śmierć.

W komiksach członkami Intelligencii byli między innymi tacy złoczyńcy Marvela jak Doktor Doom, M.O.D.O.K. i Red Ghost. Wobec tego debiut grupy w MCU może oznaczać pojawienie się na ekranie znanych i wyczekiwanych antagonistów.

Mecenas She-Hulk - kim może być nowy złoczyńca?

Zobaczcie teorie comicbookmovie.com na temat tego, kim może być osoba, stojąca za stworzeniem tajemniczego forum i próbująca zaszkodzić She-Hulk.

Doc Samson - w komiksach był jednym z najbliższych sojuszników Hulka, jednak miał też swoją mroczniejszą stronę i w ostatnich latach stał się potworem. Jeśli Doc Samson, który w "The Incredible Hulk" był grany przez Ty Burrella, żywi urazę do Bruce'a Bannera, to mógłby powrócić w serialu "Mecenas She-Hulk" jako złoczyńca z obsesją na punkcie Hulka, który szuka pocieszenia w Internecie.

She-Hulk - tak zacznie się Wielka Wojna Hulka w MCU?

Podsumowując, w 6. odcinku serialu Intelligencia została przedstawiona jako strona działająca podobnie do Reddita, na której użytkownicy dzielą się swoją nienawiścią do She-Hulk i planują nawet, jak ją zabić. Moderatorem forum jest ktoś o pseudonimie HulkKing, a na samym końcu epizodu widzimy grupę naukowców, którzy odkryli, jak ukraść krew głównej bohaterki. Jednak czy to wszystko ma jakiś wpływ na MCU?

Jak zostało wspomniane wyżej, w komiksach Marvela Intelligencia zrzeszała największych geniuszy zła. Odpowiadała między innymi za przekonanie generała Rossa, by zmienił się w Red Hulka. Była w stanie także zmanipulować najbliższych sojuszników Bruce'a Bannera w przemianę w Hulka (Red She-Hulk, A-Bomb, Amadeus Cho).

Od jakiegoś czasu krążą plotki na temat przyszłego projektu Marvela o nazwie Wielka Wojna Hulka. Jeśli założyć, że The Leader powracający w filmie Captain America: New World Order będzie odpowiadał za forum Intelligencia, na którym z łatwością manipuluje użytkownikami, to pojawia się większy obraz przyszłości MCU - zdobycie krwi Jennifer Walters może poprowadzić do stworzenia całej armii Hulków.

