Will Smith i Michael Bay robią filmy akcji. Szczegóły Fast and Loose

fot. materiały prasowe

Reklama

Jak donosi Deadline, Will Smith szykuje kolejny film akcji, tym razem dla Netflixa. Jest to projekt Fast and Loose, o którym wcześniej pisaliśmy. Teraz według źródeł portalu Michael Bay finalizuje kontrakt na reżyserię widowiska. Nie ma jeszcze daty rozpoczęcia prac, ale dla obu panów ma być to kolejny projekt, nad którym będą pracować.

Fast and Loose - o czym jest film?

Historia skupia się na mężczyźnie, który budzi się w Tijuanie bez żadnych wspomnień. Gdy powoli odkrywa swoją przeszłość, dowiaduje się, że prowadził dwa życie: w jednym jest szefem mafii, w drugim tajnym agentem CIA. Nie wie jednak, które było prawdziwe.

Autorami scenariusza są Jon Hoeber, Erich Hoeber, Chris Bremner i Eric Peason. Za produkcję odpowiada 87North, czyli producentem wykonawczym będzie David Leitch, współtwórca Johna Wicka. To oznacza, że pewnie Michael Bay będzie mógł korzystać z jego doświadczonej ekipy kaskaderów. James Lassiter, Jon Mone, Ryan Shimazaki, Robert Simonds i Noah Fogelson będą producentami.

Will Smith pracował nad Fast and Loose jeszcze przed premierą Bad Boys: Ride or Die. W związku z tym, że po oscarowej kontrowersji nikt nie wiedział, czy widzowie chcą jeszcze Willa Smitha oglądać na ekranie, projekt bardzo powoli się rozwijał. Sukces Bad Boys 4 pozwala Smithowi znów kręcić to, co chce.

Przypomnijmy, że to rola w Bad Boys z 1995 roku w reżyserii Baya sprawiła, że Will Smith został gwiazdą światowego formatu. To też dzięki temu filmowi rozpoczęła się kariera Michaela Baya. Potencjalna data premiery nie jest znana.