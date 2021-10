William Shatner poleciał w kosmos. Kapitan Kirk zapisuje się w historii

fot. materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter, William Shatner w środę 13 października 2021 roku o godzinie 16:50 czasu polskiego wyleciał w kosmos. Lot statkiem New Shepard NS-18 należącym do firmy Jeffa Bezosa odbył się bez żadnych problemów. Chwilę po 17:00 czasu polskiego Shatner wrócił na Ziemię.

Tym samym legendarny kapitan Kirk naprawdę poleciał w kosmos i jednocześnie w wieku 90 lat stał się najstarszym człowiekiem, który tego dokonał. Cały świat popkultury był podekscytowany faktem, że aktor grający jednego z najsłynniejszych kapitanów science fiction naprawdę poleci w kosmos. Od jakiegoś czasu żyły tym media społecznościowe.

https://twitter.com/WilliamShatner/status/1448300996015181842

William Shatner w kosmosie

Start rakiety można obejrzeć od 2:23:08.

Sam lot miał odbyć się kilka dni wcześniej, ale został opóźniony przez niesprzyjające warunki pogodowe. 13 października te były już idealne i wszystko odbyło się zgodnie z planem.