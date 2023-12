Willow - aktor pozywa Disneya. Chodzi o wypadek na planie

Disney

Jak donosi Deadline, Ralph Ineson pozywa Disneya za to, że podczas wypadku na planie Willowa doznał trwałej kontuzji. Do zdarzenia doszło w lipcu 2021 roku podczas kręcenia sceny walki. Efekt incydentu jest taki, że od tego momentu jego zdaniem nie może przyjmować ról wymagających fizycznej aktywności, bo skutek kontuzji mu to uniemożliwia. Pozew został złożony w sądzie w Londynie i aktor żąda 191 tysięcy dolarów zadośćuczynienia. Szczegóły tego, jak doszło do wypadku nie są znane.

Willow - klapa serialu

Willow był kontynuacją kultowego filmu fantasy Willow z 1988 roku. Pomimo tego, że krytycy wydali pozytywny werdykt ze średnią 7/10, wraz z kolejnymi odcinkami sezonu widzowie ocenili go negatywnie. Ostatecznie serial platformy streamingowej Disney+ został skasowany i nie doczekał się drugiego sezonu pomimo tego, że zakończenie było otwarte. Potem zadecydowano także o usunięciu serialu z serwisu i do tej pory nie jest on nigdzie dostępny online. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek to się zmieni, ale twórca i showrunner Jonathan Kasdan, sugerował, że kiedyś serial wróci.