Willow może być epicki. Val Kilmer powróci jako Madmartigan w serialu?

Fot. Disney

Willow to kultowe fantasy z 1988 roku. Lucasfilm stworzyło sequel tytułu dla platformy Disney+ w formie serialu Willow 2. Opublikowano już oficjalny zwiastun, a teraz przyszedł czas na pierwsze zdjęcia.

Widać na nich Warwicka Davisa, który po 34 latach powraca do tytułowej roli. Jest także kadr, na którym stoi na plaży razem ze swoimi kolegami z planu. Prezentuje się dość epicko.

Zobaczcie sami i oceńcie.

Willow - nowy serial fantasy [PIERWSZE ZDJĘCIA]

Willow

Willow - Madmartigan powróci?

Fani Willow byli zmartwieni tym, że w 1. sezonie serialu nie powróci Madmartigan, grany w oryginale przez Vala Kilmera. Jednak wygląda na to, że choć bohater nie będzie obecny fizycznie, to wciąż jest ważnym elementem fabuły. Twórcy serii zapewniają także, że jeśli pojawi się na małym ekranie, to tylko Val Kilmer może się w niego wcielić.

Producent wykonawczy serialu, Jonathan Kasden, wypowiedział się an ten temat:

Jest ogromną częścią tej historii i serii. Val komunikuje się z Joann Whalley i ze mną, Madmartigan jest postacią w tej historii, a sceny których nie udało się z nim nakręcić w 1. sezonie, rekompensuje uczynienie go ważnym elementem fabuły.

Willow - zwiastun serialu fantasy

Serial Willow ma odtworzyć klimat oryginału. Jonathan Kasdan, syn Lawrence Kasdana, tworzy serię u boku Wendy Mericle. Ron Howard, reżyser filmu z 1988 roku, powraca w roli producenta. James Newton Howard (The Dark Knight) pełni funkcję kompozytora przy projekcie.