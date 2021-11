Willow 2 - obsada serialu. Komiczne wideo zza kulis

fot. Disney

Pierwsze wideo promujące Willowa 2 (tytuł roboczy) to przedstawienie aktorów, którzy grają główne role. Gospodarzem wydarzenia jest Warwick Davis, który powraca w tytułowej roli i to on w humorystyczny sposób przedstawia młode pokolenie. które do niego dołączyło. Wideo w pełni skupia się na tym przedstawieniu bohaterów.

W tle filmiku słyszymy kultową muzykę z filmu Willow autorstwa nie żyjącego już Jamesa Hornera. Jest to więc w pewnym sensie zapowiedź, że jeden z elementów tworzących klimat widowiska powróci w serialu.

Willow 2 - wideo zza kulis

Za sterami serialu stoją Jonathan Kasdan oraz Wendy Mericle. Natomiast reżyser oryginału Ron Howard pełni rolę producenta.

Szczegóły fabuły kontynuacji Willowa nie są znane. Z okazji Disney+ Day również nie wyjawiono żadnych szczegółów. Premiera serialu osadzonego w gatunku fantasy w 2022 roku w platformie streamingowej Disney+.