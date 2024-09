Ranking wszystkich filmów z Winoną Ryder. Czy Sok z żuka znalazł się na szczycie?

fot. materiały prasowe

Do kin właśnie wszedł film Beetlejuice Beetlejuice, który kontynuuje historię z produkcji sprzed 36 lat. Za kamerą znowu stanął Tim Burton, a do swoich ról powrócili Michael Keaton oraz Catherine O'Hara. Ponadto w Lydię ponownie wcieliła się Winona Ryder, dla której jest to kolejna współpraca ze słynnym reżyserem, po Edwardzie Nożycorękim oraz Frankenweenie.

Winona Ryder może pochwalić się imponującym dorobkiem filmowym. Zagrała w ponad 40-stu filmach pełnometrażowych, a jej szczyt kariery oraz największego zainteresowania mediów przypadł w latach 90. Występowała wtedy u boku wielu gwiazd kina, jak Johnny Depp, Gary Oldman, Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon, Keanu Reeves czy Sigourney Weaver. Jednak pierwsza dekada XXI wieku nie była dla niej udana ze względu na głośny skandal. Otrzymywała role w mniejszych i kiepskich filmach, choć zdarzały się wyjątki (Czarny łabędź). Mimo to nie przestawała występować, a nawet spróbowała swoich sił w serialach Kto się odważy oraz Spisek przeciwko Ameryce. Przełom nastąpił dzięki roli w hitowym serialu Stranger Things, w którym świat znowu zwrócił na nią uwagę. Teraz powoli odbudowuje swoją pozycję w Hollywood.

Z okazji premiery drugiej części Soku z żuka przedstawiamy ranking filmów z Winoną Ryder według serwisu Rotten Tomatoes. Kolejność wyznaczają procentowe wartości "świeżości", czyli liczba pozytywnych opinii recenzentów. W zestawieniu nie ma Beetlejuice Beetlejuice, ponieważ jego oceny wciąż się zmieniają ze względu na napływające nowe recenzje (ma 76% na dzień 6 września). Sprawdźcie poniżej, które produkcje z Ryder są warte obejrzenia!

Winona Ryder - ranking filmów wg krytyków

41. Stracone dusze (2000) - 8%