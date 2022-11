Film aktorski ze świata Winx będzie epickim fantasy - transformacje, wiedźmy, duży budżet i klimat Harry'ego Pottera

Fot. Netflix

Iginio Straffi, twórca Winx Club i prezes Rainbow Group, po anulacji serialu Przeznaczenie: Saga Winx na Netflixie ogłosił, że zbliża się nowy wielki projekt ze świata wróżek - film aktorski o dużym budżecie. W rozmowie z portalem Variety zdradził więcej szczegółów na temat produkcji.

Na początku wywiadu Iginio Straffi zaznaczył, że będzie jeszcze rozmawiać z Netflixem na temat anulacji serialu, by zrozumieć, co się stało. Ta decyzja trochę go zaskoczyła, jednak widzi w niej także szansę, ponieważ wreszcie jest w stanie zrealizować nowy projekt.

Film aktorski ze świata Winx będzie epickim fantasy?

Film ma mieć budżet na ponad 100 milionów dolarów i Iginio Straffi podkreśla, że to może być najważniejszy projekt w jego całej karierze. Dla niego to kulminacja podróży bohaterek, którą obserwowaliśmy przez ostatnie lata. Choć miał już okazję, by zrealizować ten pomysł z niższym budżetem, to dzięki większej kwocie jest w stanie zawrzeć wszystkie kluczowe elementy ze świata wróżek.

Film obejmie nie tylko relacje bohaterów w szkole - na których w dużej mierze skupiał się serial Netflixa - ale pokaże także stronę epickiego fantasy franczyzy: transformacje, bitwy z wiedźmami, czyli Trix.

Winx - czy film aktorski będzie mroczny?

Twórca Winx Club dodał, że Przeznaczenie: Saga Winx stworzyło trochę bardziej mroczny nastrój niż ten, który było czuć w oryginale. Choć w filmie znajdzie się miejsce na takie elementy, to mimo wszystko będzie mu o wiele bliżej do kreskówki, niż serialu Netfixa. Stwierdził też, że będzie to coś bardziej w stylu Harry'ego Pottera czy produkcji superbohaterskich

