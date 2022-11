Przeznaczenie: Saga Winx anulowane - jednak nie wszystko stracone. Powstanie wysokobudżetowy film ze świata Winx!

fot. Netflix

Przeznaczenie: Saga Winx zostało anulowane po dwóch sezonach przez Netflix. Pojawiła się jednak wiadomość, która powinna ucieszyć fanów kultowych wróżek. Iginio Straffi, reżyser, założyciel i prezes Rainbow Group, które stworzyło Klub Winx, podzielił się na swoim Instagramie informacją, że powstają aż dwa nowe projekty z magicznego uniwersum.

Poniżej znajdziecie post twórcy, zdradzający jakie nowe produkcje ze świata Winx są w drodze.

Nowe projekty ze świata Winx - wysokobudżetowy film i animacja

Iginio Straffi na początku napisał, że choć rzadko publikuje posty na mediach społecznościowych, to czuł obowiązek, by uspokoić fanów, że był ważny powód, dla którego Przeznaczenie: Saga Winx zostało anulowane - i wiadomość na ten temat nie powinna zostać przekazana w taki sposób przez kogoś, kto jest z franczyzą od niedawna. Serial aktorski Netflixa był według niego ekscytującą przygodą, ale cieszy się, że może poinformować widzów, że powstaną dwa zupełnie nowe projekty ze świata Winx!

Iginio Straffi zdradził, że jeden z nich to zupełnie nowy animowany serial i reboot. Druga wiadomość jest nawet bardziej ekscytująca. Powstanie wysokobudżetowy film ze świata Winx, o którym twórca marzył od dawna.

Ze względu na całą miłość, jaką obdarzyliście markę, ciężko pracuję, by dostarczyć wam wysokiej jakości film, dzięki któremu wkroczycie do świata Winx, pełnego wartości, które sprawiły, że pokochaliście to uniwersum.

Netflix anulował Przeznaczenie: Saga Winx

Poniżej możecie zobaczyć wiadomość, jaką wcześniej przekazał fanom Brian Young, showrunner Przeznaczenie: Saga Winx, po anulacji serialu.

Nie mam do przekazania szczęśliwych wieści. Netflix zdecydował, że 3. sezon Fate: The Winx Saga nie powstanie. To szczególnie trudne, bo wiem, ilu z was pokochało ten sezon - to naprawdę bolesna, jasna strona tego wszystkiego. Jestem dumny ze wszystkich, którzy pracowali nad serialem. I szczęśliwy, że mieliśmy okazję opowiedzieć akurat te historie. Nasza obsada i ekipa filmowa włożyła mnóstwo ciężkiej pracy, by stworzyć ten świat i bohaterów. Jestem wdzięczny za każdego z nich, a także wdzięczny wam, widzom, za oglądanie. To były niezwykłe cztery lata. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie w przyszłości.

