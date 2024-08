Oficjalna data premiery kontynuacji Czarodziejów z Waverly Place. Idealnie na Halloween!

Fot. Disney

Wizards Beyond Waverly Place, kontynuacja popularnego serialu Czarodzieje z Waverly Place ma zadebiutować na Disney Channel. Stacja oficjalnie poinformowała fanów, że dwa epizody zostaną wyemitowane 29 października 2024 roku. Następnego dnia osiem pierwszych odcinków zostanie udostępnione w Disney+ i Disney Channel On Demand. To oznacza, że produkcja pojawi się na małym ekranie tuż przed Halloween. Ujawniono także, że Raven-Symoné i Danielle Fishel były odpowiedzialne za wyreżyserowanie pierwszego sezonu.

Czarodzieje z Waverly Place byli niekwestionowany hitem Disney Channel obok takich produkcji jak Nie ma to jak statek, Hannah Montana czy Powodzenia Charlie. W serialu obserwowaliśmy losy rodziny Russo, w której trójka rodzeństwa uczyła się magii. W kontynuacji Wizards Beyond Waverly Place będą już dorośli, ale produkcja skupi się przede wszystkim na Justinie, który wybrał życie śmiertelnika, a także jego żonie i dzieciach. Będzie musiał jednak odkurzyć różdżkę, gdy jego siostra Alex podstawi mu pod drzwiami młodego i niedoświadczonego czarodzieja.

Wizards Beyond Waverly Place

Obok dawnych członków obsady - w tym Davida Henriego i Seleny Gomez jako Justina i Alex Russo- zobaczy także nowe twarze. Wśród nich będą: Janice LeAnn Brown (jako Billie), Alkaio Thiele (Roman Russo), Max Matenko (Milo Russo), Taylor Cora (Winter) i Mimi Gianopulos (Giada Russo).