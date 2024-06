Czarodzieje z Waverly Place – kolejny aktor powróci w sequelu. Rodzina Russo prawie w komplecie

fot. Disney

Reklama

David Henrie w rozmowie z Us Weekly ujawnił, że kolejny aktor z serialu Czarodzieje z Waverly Place powróci do swojej roli w szykowanej przez Disneya kontynuacji. Aktor zdradził, że ponownie będzie miał okazję zagrać u boku Davida DeLuise’a, czyli jego serialowego ojca i głowę rodziny Russo w nadchodzącym Wizards Beyond Waverly Place.

Wizards Beyond Waverly Place - David DeLuise powróci do roli Jerry'ego Russo

Henrie nie ujawnił, jak dużą rolę zagra DeLuise, ale pojawi się w pierwszym sezonie serialu:

To była wielka przyjemność. Mamy nadzieję, że wszyscy wrócą w nowym serialu i jeśli to ode mnie by zależało, chciałbym, aby wracali tak często, jak to tylko możliwe, ponieważ są wspaniałym dodatkiem do tego serialu.

Jeszcze w styczniu DeLuise zasugerował, że wróci w Wizards Beyond Waverly Place wraz ze swoją serialową żoną Marią Canals-Barrerą. Wciąż nie wiadomo, czy w serialu zagra Jake T. Austin, który w oryginalnej serii wcielał się w Maxa, najmłodszego członka rodziny Russo.

Wizards Beyond Waverly Place

Wizards Beyond Waverly Place - o czym jest?

Nowe odcinki przedstawią dalsze losy rodziny Russo, z dorosłym już Justinem (Henrie) w centrum historii. Zdecydował się prowadzić normalne, śmiertelne życie u boku swojej rodziny, Giady (Mimi Gianopulos), Romana (Alkaio Thiele) i Milo (Max Matenko). Jednak gdy jego siostra Alex (Selena Gomez) przyprowadza Billie (Janice LeAnn Brown) do jego domu, Justin musi ponownie sięgnąć po swoje magiczne umiejętności. Będzie pełnił rolę mentora dla młodej czarodziejki. Od tej pory musi także pogodzić codzienne obowiązki z chronieniem Świata Czarodziejów.

Scenarzystami i producentami wykonawczymi są Jed Elinoff i Scott Thomas. Ten duet odpowiadał za spin-off równie popularnej serii Disney Channel, Raven na chacie. Andy Fickman wyreżyseruje większość epizodów, w tym pilotażowego.

Kontynuacja serialu Czarodzieje z Waverly Place ma zadebiutować na Disney Channel i Disney+ jeszcze w tym roku. Nieznana jest jednak dokładna data premiery.