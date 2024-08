Czarodzieje z Waverly Place w pierwszym teaserze kontynuacji. Selena Gomez i David Henrie znowu razem

fot. Disney

Wizards Beyond Waverly Place to kontynuacja Czarodziei z Waverly Place, kultowego serialu z Seleną Gomez i Davidem Henriem z Disney Channel. Produkcji nie mogło zabraknąć na D23, gdzie pokazano pierwszy materiał, na którym znalazły się sceny pochodzące bezpośrednio z serialu, jak i ujęcia zza kulis. Widzimy na nim, jak Alex (Gomez) i nowa bohaterka, czyli Billie (Janice LeAnn Brown) przechodzą przez magiczny portal, aby dostać się do domu Justina (Henrie). Okazuje się, że dziewczyna również ma magiczne moce i wykorzystuje je w codziennym życiu. W teaserze pojawia się także Jerry Russo, który ponownie grany jest przez Davida DeLuise’a.

Czarodzieje z Waverly Place – pierwszy materiał z kontynuacji

Wizards Beyond Waverly Place – o czym jest?

Nowe odcinki przedstawią dalsze losy rodziny Russo, z dorosłym już Justinem (David Henrie) w centrum historii. Zdecydował się prowadzić normalne, śmiertelne życie u boku swojej rodziny, Giady (Mimi Gianopulos), Romana (Alkaio Thiele) i Milo (Max Matenko). Jednak gdy jego siostra Alex (Selena Gomez) przyprowadza Billie (Janice LeAnn Brown) do jego domu, Justin musi ponownie sięgnąć po swoje magiczne umiejętności. Będzie pełnił rolę mentora dla młodej czarodziejki. Od tej pory musi także pogodzić codzienne obowiązki z chronieniem Świata Czarodziejów.

Scenarzystami i producentami wykonawczymi są Jed Elinoff i Scott Thomas. Ten duet odpowiadał za spin-off równie popularnej serii Disney Channel, Raven na chacie. Andy Fickman wyreżyseruje większość epizodów, w tym pilotażowego.

Kontynuacja serialu Czarodzieje z Waverly Place ma zadebiutować na Disney Channel i Disney+ jeszcze w tym roku. Nieznana jest jednak dokładna data premiery.