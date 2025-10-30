Frodo znów blisko pierścieni. Gwiazdor przerwał ceremonię ślubną w Shire [WIDEO]

New Line Cinema

Filmowy Władca Pierścieni od Petera Jacksona słynął z przepięknych lokalizacji. Cała trylogia była kręcona m.in. w Nowej Zelandii, której widoki olśniewały przy ujęciach z daleka. Shire to jedna z najważniejszych lokacji we Władcy Pierścieni - dom najważniejszych hobbitów, czyli Bilbo i Frodo Bagginsów, a także przyjaciół tego drugiego. Hobbiton to również istniejąca atrakcja turystyczna, która każdego roku przyciąga fanów. Nie inaczej było teraz. Dwoje z nich postanowiło wziąć ślub właśnie w tym miejscu. "Problem" w tym, że ich ceremonia została przerwana przez pojawienie się nieoczekiwanego gościa.

Gandalf mawiał, iż czarodziej nigdy się nie spóźnia i zawsze pojawia o czasie. To samo można powiedzieć o Elijah Woodzie - to aktor, który w filmach wcielał się w postać Frodo Bagginsa. Aktor nieoczekiwanie pojawił się na miejscu ceremonii i przerwał ją, robiąc sobie zdjęcia z parą młodą. Nagrania i zdjęcia z tej sytuacji obiegły już media społecznościowe. Poniżej wideo, które pokazuje ten uroczy moment:

