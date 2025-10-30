Tak wygląda finał Stranger Things - nowy zwiastun! Epickość i emocje wylewają się z ekranu

fot. Netflix // Empire

Jeden z największych hitów Netflixa w historii platformy powraca. Netflix zaprezentował nowy, oficjalny zwiastun finałowego sezonu, który zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zadebiutuje już 26 listopada 2025 roku. Druga połowa ukaże się na Netflixie w święta Bożego Narodzenia, a epicką kulminację historii Eleven i pozostałych dzieciaków zobaczymy w Sylwestra.

Sprawdźcie, jak prezentuje się największe dotychczasowe przedsięwzięcie Netflixa - przypominamy, że bracia Duffer traktowali poszczególne odcinki niczym osobne filmy pełnometrażowe. Czy widać ten rozmach na ekranie? Przekonajcie się.

Stranger Things: sezon 5 - zwiastun

Poniżej prezentujemy zwiastun do finałowego sezonu Stranger Things:

Przypominamy również o czasu długości odcinków, które zobaczymy w tej serii:

Odcinek 1 – 1 godzina 8 minut

Odcinek 2 – 54 minuty

Odcinek 3 – 1 godzina 6 minut

Odcinek 4 – 1 godzina 23 minuty

Druga połowa finałowego sezonu ma liczyć trzy odcinki, ale ich długość pozostaje na razie tajemnicą.

Stranger Things: sezon 5 - fabuła, data premiery

Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel — znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko.

Pierwsza część finałowego sezonu Stranger Things pojawi się na Netflixie 26 listopada, zaś druga na święta Bożego Narodzenia. Finałowy odcinek zadebiutuje na platformie w Sylwestra.

