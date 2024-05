Serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy "nikogo nie obchodzi"? Bzdura! Te liczby dają dowody

Amazon Prime Video

Reklama

W oczekiwaniu na premierę 2. sezonu serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy serwis Comic Book Resources opublikował na swojej stronie obszerny raport na temat odbioru produkcji Amazon Prime Video. Autorzy wpisu postanowili odwoływać się przede wszystkim do liczb i faktów, wychodząc z założenia, że głosy typu "ta historia nikogo nie obchodzi" bądź "Pierścienie Władzy nikomu się nie podobają" nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Popularność serii wciąż jest olbrzymia.

Boom na Pierścienie Władzy zaczął się po emisji finału 1. sezonu

Dziennikarze przypominają, że premierowy odcinek 1. sezonu miał oglądalność na poziomie 25 mln wyświetleń w trakcie pierwszych 24 godzin emisji na Prime Video, co po dziś dzień jest rekordem platformy jeśli idzie o seriale. Choć kolejne odsłony serii przyciągały istotnie mniej widzów, a oglądalność spadała z odcinka na odcinek, zainteresowanie Pierścieniami Władzy wybuchło i zarazem dobiło do szalonego poziomu tuż po emisji finału w dniu 14.10.2022 - w tamtym okresie oglądalność całego sezonu wzrosła aż 55,7 razy (to także rekord Amazona).

Oceny serialu Amazona wcale nie są tak tragiczne

Autorzy raportu nawiązują również do kwestii wystawianych przez odbiorców ocen, zauważając, że w serwisie IMDb kilkanaście tysięcy z nich zamieszczono jeszcze przed debiutem pierwszego odcinka. Podkreśla się, że z rozmaitych powodów nie możemy dziś traktować takich wskaźników jak poziom Audience Score na Rotten Tomatoes (38% po tzw. review bombingu) i ogólna ocena z IMDb (7,0/10 - w tym przypadku do zjawiska bombardowania negatywnymi i pozytywnymi ocenami dochodzi fakt, że Amazon czasowo zawiesił możliwość publikowania recenzji widzów) jako miarodajnych. Wiarygodnym papierkiem lakmusowym na tym polu wydają się jednak oceny przyznawane przez internautów poszczególnym odcinkom. Kształtują się one następująco:

"Cień przeszłości" - 7,3/10

"Na łasce morza" - 7,4/10

"Adar" - 7,3/10

"Wielka woda" - 7,1/10

"Rozstania" - 6,8/10

"Udun" - 8,2/10

"Oko" - 6,6/10

"Złączeni" - 7,8/10

Powyższe liczby zdają się pokazywać, że ogólne przyjęcie Pierścieni Władzy wcale nie było takie złe, jak stara się to przedstawić część internautów i komentatorów w sieci.

Pierścienie Władzy vs. Ród smoka

Na tym wcale nie koniec. Najnowszym dowodem na olbrzymią popularność serialowego Władcy Pierścieni i jednocześnie sugestią, że odbiorcy chcą do niego wracać, są wyniki oglądalności premierowego zwiastuna 2. sezonu. Tylko na profilu Prime Video w serwisie YouTube zanotował on imponujące 13 mln wyświetleń w ciągu 8 dni emisji. Dla porównania: debiutujący w tym samym dniu trailer 2. sezonu Rodu smoka ma obecnie 4,3 mln wyświetleń na kanale Max, a pierwszy teaser produkcji HBO sprzed 5 miesięcy dobił do poziomu 9,7 mln wyświetleń.

Comic Book Resources konkluduje, że pomimo różnych problemów Pierścienie Władzy - jeśli tylko wciąż będą cieszyć się tak dużą popularnością - koniec końców i tak okażą się gigantycznym sukcesem dla Amazona, niezależnie od zmasowanej kampanii mającej na celu zdyskredytować tę produkcję w oczach innych ludzi.

Peter Jackson też poprawiał Tolkiena. Władca Pierścieni - różnice między filmami a książkami

W filmowym prologu Isildur chwyta za miecz ojca, który został złamany przez Saurona. Następnie mężczyzna używa go, aby pokonać Saurona, odcinając mu palce (w tym palec z Jedynym Pierścieniem). W książce Sauron jest już martwy, gdy Isildur wyciąga złamany miecz spod ciała swojego ojca Elendila i używa go do odcięcia palców wroga.