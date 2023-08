Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - co wiadomo o 2. sezonie? Fabuła, obsada i data premiery

Amazon

Wraz z 2. sezonem serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy od Amazon Prime Video widzowie powrócą do tolkienowskiego świata Śródziemia, aby obejrzeć dalsze losy Galadrieli, Elronda, Durina, Nori, Arondira i pozostałych, którzy będą musieli stawić czoła nowym niebezpieczeństwom oraz Sauronowi.

Według scenarzystów J.D. Payne'a oraz Patricka McKaya 2. seria będzie większa i lepsza. Z kolei obsada zapowiada większą ilość akcji - będzie działo się więcej, a tempo wydarzeń będzie szybsze.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - obsada w 2. sezonie

W 2. sezonie do swoich ról powrócą Morfydd Clark jako Galadriela, Ismael Cruz Cordova jako Arondir, Markella Kavenagh jako Nori Brandyfoot, Robert Aramayo jako Elrond, Nazanin Boniadi jako Bronwyn, Charlie Vickers jako Halbrand/Sauron, Owain Arthur jako ksiązę Durin IV, Daniel Weyman jako Nieznajomy, Charles Edwards jako Celebrimbor, Cynthia Addai-Robinson jako Królowa Regentka Miriel, Lloyd Owen jako Elendil, Maxim Baldry jako Isildur.

W 1. sezonie Joseph Mawle wcielał się w Adara, ale w nowej serii zostanie zastąpiony przez Sama Hazeldine'a. Nie podano przyczyn odejścia aktora z produkcji.

Nowymi członkami obsady w 2. sezonie są: Ciarán Hinds, Rory Kinnear, Tanya Moodie, Gabriel Akuwudike, Yasen 'Zates' Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, Nicholas Woodson, Oliver Alvin-Wilson, Stuart Bowman, Calam Lynch, William Chub, Kevin Eldon, Will Keen, Selina Lo i Gavi Singh Chera.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - fabuła

Pierścienie Władzy są luźno oparte na dziełach J.R.R. Tolkiena, ale twórcy nadają historii swój własny charakter. Ze względu na ograniczone prawa do postaci i materiału źródłowego trudno przewidzieć, co zdarzy się w 2. sezonie.

Jednak scenarzyści zdradzili, że więcej uwagi zostanie poświęcone Sauronowi. W pierwszej serii skupili się na Galadrieli - próbowali odpowiedzieć na pytania kim jest, skąd się wzięła, dlaczego cierpiała i co ją motywowało. Dokładnie to samo zrobią z Sauronem, uzupełniając wszystkie brakujące elementy. Patrick McKay porównał nawet złożoność postaci Saurona do postaci Tony'ego Soprano (Rodzina Soprano) i Waltera White'a (Breaking Bad) - jest zły, ale skomplikowany. Według scenarzystów 2. sezon ma kanoniczną historię, a widzowie otrzymają fabułę, na którą liczyli w pierwszej serii.

Ponadto w 2. sezonie pojawi się wiele miejsc i postaci, z którymi fani są zaznajomieni. Do tego odbędzie się bitwa, która potrwa dwa odcinki. Z kolei Nieznajomy i Nori udadzą się do Rhun, aby odnaleźć konstelację, której bohater szukał w 1. sezonie.

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera

Mimo strajku scenarzystów, który rozpoczął się na początku maja, udało się zakończyć prace na planie produkcji bez showrunnerów oraz J.D. Payne'a i Patricka McKaya. Zdjęcia ukończono na przełomie czerwca i lipca. Obecnie trwa postprodukcja.

Według doniesień premiera 2. sezonu Pierścieni Władzy może odbyć się na początku 2024 roku.