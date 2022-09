Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - teaser 5. odcinka. Jak powstawała czołówka?

fot. Amazon Prime Video

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy otrzymały krótką zapowiedź wideo 5. odcinka, który zadebiutuje 23 września na platformie Amazon Prime Video. Materiał pokazuje nam Bronwyn, która stara się przekonać swoich ludzi, że mogą przetrwać atak orków i warto stanąć do bitwy. Widzimy też Adara przygotowującego się do ataku. Materiał możecie zobaczyć poniżej.

Na portalu Variety powstał też artykuł z wypowiedziami Marka Bashore'a i Katriny Crawford na temat czołówki serialu Amazona.

Bashore przypisuje Crawford ich podejście do ogólnego prjektu czołówki, mówiąc: "Wpadła na pomysł portali do innych światów. Masz 90 sekund, a czasem mniej, by przenieść ludzi psychologicznie w inne miejsce. I często to jest jedyna rzecz, która pozostaje niezmienna przez cały sezon - wszystko inne się zmienia, reżyserzy, scenarzyści, ale czołówka zawsze jest ta sama.

J.R.R. Tolkien napisał kiedyś, że jego świat został stworzony z niebiańskiej harmonii, która łączyła się ze śpiewem istot anielskich. To właśnie stanowiło inspirację dla muzyków tworząc intro serialu. Bashore, Crawford i ich zespół w Plains of Yonder badali też dziedzinę nauki nazwaną cymatyka. Jest to nauka o kształcie fal akustycznych, co możemy określić jako "naturalne zjawisko, które sprawia, że dźwięk jest widoczny dla oka". Wzory uzyskuje się zazwyczaj poprzez wprawienie w rezonans płynów, koloidów lub ciał stałych z rozsypanym na powierzchni piaskiem. Crawford, która ma doktorat z biologii molekularnej, odkryła piękne kombinacje, gdy rozłożyła piasek na tacy i sparowała go z dźwiękiem chorałów gregoriańskich. Kiedy Crawford sfilmowała ten efekt w zwolnionym tempie swoim iPhonem, wiedzieli, że to właściwy sposób na przedstawienie wizji Tolkiena współczesnej publiczności. Eksperymenty trwały długo z różnymi substancjami, ale ostatecznie udało się stworzyć czołówkę, którą teraz możemy oglądać przy każdym odcinku serialu. Cząstki unoszące się pod wpływem muzyki zostały połączone z utworem stworzonym przez Howarda Shore'a.

