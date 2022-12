Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - gigantyczny sukces serialu i wzrost sprzedaży książek

fot. Amazon Prime Video

Wbrew głosom niektórych osób w mediach społecznościowych serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy jest gigantycznym sukcesem. Tak przynajmniej twierdzi Vernon Sanders z Amazonaw rozmowie z Deadline potwierdzając, że jest to nie tylko największy sukces ze wszystkich fabularnych seriali jakie miała platforma Amazon Prime Video, ale także najlepszy serial w kontekście przyciągania nowych subskrybentów do platformy. Wyjawia, że po zakończeniu emisji pierwszego sezonu notowali miliony widzów, którzy sięgali po serial. Dokładnych danych nie ujawnił.

Władca Pierścieni - będzie 3. sezon?

Sanders wyjaśnia też, że od 2-3 miesięcy pracują już nad przygotowaniami do 3. sezonu Pierścieni Władzy. Uważa, że po nowym roku oficjalnie ogłoszą jego zamówienie. Obecnie proces prac opiera się na planowaniu i przygotowaniach określonych rzeczy, które będą potrzebne przy realizacji kolejnego sezonu.

Na pytanie o przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii tłumaczy, że ma to związek z nowymi krainami, które fabularnie zostaną odwiedzone. Do tego ujawnił, że w związku z tym motywem 2. sezon jest kręcony w całej Europie. Twierdzi też, że wyciągnęli wnioski z pracy nad pierwszym sezonem i wiedzą, co robić, by było lepiej. Obiecuje też bitwy z rozmachem oraz rzeczy znane z przypisów do trylogii Władca Pierścieni Tolkiena.

Sanders też wyraził zadowolenie, że ich serial wpłynął na zwiększenie sprzedaży książek Tolkiena osadzonych w Śródziemiu.

Pierścienie władzy - kiedy premiera 2. sezonu?

Sanders przyznał, że bardzo chcieliby dać 2. sezon rok po premierze pierwszego, ale przyznaje, że jest to mało prawdopodobnie. Premiera więc odbędzie się dopiero w 2024 roku.

