Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - scenarzyści odpierają krytykę, jakoby serial nie był zakorzeniony w twórczości Tolkiena

materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliża się premiera produkcji Władca pierścieni: Pierścienie Władzy, inspirowanej twórczością J.R.R. Tolkiena, która jest najdroższym serialem w historii. Podczas Television Critic Association's, serial Amazona miał swój panel, na którym obecni byli twórcy produkcji. Jeden z reporterów nazwał serial "niejasno powiązanym" z twórczością autora oryginału, zwłaszcza w porównaniu do filmów, które były "oparte na rzeczywistych drukach".

Showrunnerzy serialu odpierają jednak sugestie krytyków, jakoby serial nie był mocno zakorzeniony w twórczości Tolkiena. Patrick McKay powiedział, że nie traktują tego w ten sposób.

Czujemy, że głębokie korzenie tego serialu są w książkach i w Tolkienie. Gdybyśmy tego tak nie czuli, wszyscy bylibyśmy przerażeni siedząc tutaj. Czujemy, że ta historia nie jest nasza. To jest historia, którą my przetwarzamy, która była tu przed nami i czekała w tych książkach, żeby znaleźć się na powierzchni. Nie czujemy, że jest to serial "niejasno powiązany". Czujemy się głęboko, głęboko z tym połączeni i pracujemy każdego dnia, aby było to przeczucie jeszcze mocniejsze. Naprawdę tak o tym myślimy.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy

Przypomnijmy, że serial Amazona opiera się głównie na dodatkach do Władcy Pierścieni, a konkretnie na opisach Drugiej Ery Śródziemia i zawiera młodsze wersje niektórych postaci elfów z oryginalnej trylogii. Showrunnerzy podkreślają, że ich praca nad projektem sięga 25 lat wstecz i ściśle współpracowali z "niesamowitymi badaczami", którzy poświęcili swoje całe życie twórczości Tolkiena.

Twórcy zapytani zostali także o nieuniknione porównania do Gry o tron oraz prequelu do tej produkcji, Gra o tron: Ród smoka, która zadebiutuje 2 tygodnie przed debiutem serialowego Władcy Pierścieni.

Całkowicie rozumiemy, skąd pochodzi to pytanie - mówi McKay. - Nie myślimy o serialu w kategoriach tego, jaki gatunek lub inne seriale, mogą być z nim powiązane. Myślimy o Tolkienie, jego dziełem życia było stworzenie tego świata. To jest Śródziemie Tolkiena i regiony poza Śródziemiem, a my chcieliśmy być wierni temu i jakby zapomnieć o tym, co dzieje się gdzieś indziej. Dzieło Tolkiena ma nieskończone zastosowanie w różnych kulturach i czasach, a my czujemy się wdzięczni, że możemy powołać je do życia w naszych czasach.

Twórcy dodali, że nie czują rywalizacji, ponieważ materiały źródłowe znacząco się różnią.

W obsadzie znajdują się: Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Daniel Weyman, Charlie Vickers, Maxim Baldry, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Ian Blackburn, Kip Chapman, Trystan Gravelle, Geoff Morrell, Alex Tarrant, Leon Wadham, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Sara Zwangobani, Peter Mullan, Augustus Prew, Lenny Henry, Lloyd Owen, Peter Tait, Benjamin Walker, Cynthia Addai-Robinson oraz Simon Merrelles.

Zobacz także:

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera serialu na platformie Amazon Prime Video 2 września.