Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - nowe zdjęcia. Numenor wygląda pięknie i ma rozmach

fot. Amazon Prime Video

Władca pierścieni: Pierścienie Władzy pokaże na ekranie rejony Śródziemia, których jeszcze do tej pory nie widzieliśmy. Jednym z takich miejsc będzie Numenor, którego rola w historii będzie bardzo ważna. Trzy nowe zdjęcia pokazują, jak twórcy podeszli do tworzenia miasta z rozmachem i detalami. Wcześniej wspominano, że scenografia scen w Numenorze to zasadniczo zbudowane miasteczko z imponującym dopracowaniem. Sam Tolkien porównywał Numenor do Wenecji, o czym wspomina scenograf serialu Ramsey Avery. Tak opowiada o swojej pasji do serialu:

- Dorastałem z pracami Tolkiena, więc ta praca znaczy dla mnie wszystko. To są krajobrazy i pomysły, które były dla mnie ważne odkąd miałem 10 lat. Móc je ożywić na ekranie i widzieć aktorów oraz ekipę cieszących się scenografią to prawdziwy dar. Jestem podekscytowany podzieleniem się tym pięknym światem i postaciami z fanami.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia

Władca pierścieni - opis fabuły serialu

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września w Prime Video.