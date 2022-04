Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - zdjęcia dwóch postaci. Fani narzekają na imię jednej z nich

fot. Amazon Studios / Vanity Fair

Według oficjalnego ogłoszenia platformy Amazon Prime Video na jednym z dwóch nowych zdjęć zapowiadających serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy widzimy Tyroe'a Muhafidina w roli postaci znanej jako Theo. Nie trzeba było długo czekać na negatywne reakcje fanów Władcy Pierścieni w komentarzach, w których zwrócono uwagę, że to imię nie brzmi jak ze świata Tolkiena. Inni jednak spekulują, że może być to zdrobnienie od ciekawszego imienia. Na drugim zdjęciu widzimy Nazanin Boniadi jako Bronwyn. Widzieliśmy ją już na wcześniejszych materiałach.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - galeria

Dwa nowe zdjęcia na początku pełnej galerii serialu.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - Bronwyn

Władca pierścieni - opis fabuły

Serialowy Władca pierścieni zabierze widzów do ery, w której tworzyły się wielkie potęgi, królestwa zdobywały chwałę i popadały w ruinę, nietypowi bohaterowie byli poddawani próbom, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca w historii twórczości Tolkiena zagraża całemu światu. Historia rozpoczyna się w czasie relatywnego pokoju i skupia się na grupie bohaterów, wśród których znajdą się znane postacie oraz nowe. Wspólnie muszą stawić czoło powrotowi zła do Śródziemia. Akcja zabierze widzów do mrocznych głębin Gór Mglistych, majestatycznej stolicy krainy elfów zwanej Lindon i zapierającego dech w piersi królestwa Numenor znajdującego się na wyspie. Te królestwa i ci bohaterowie stworzą dziedzictwo, które przetrwa wieki.

Według twórców centralnymi bohaterami jednak będą młoda Galadriela i nowa postać stworzona na potrzeby serialu zwana Halbrand. Będą jednak również inne wątki; pojawi się młody polityk zwany Elrond, będzie zakazana miłość u elfa Arondira skierowana do ludzkiej kobiety; zobaczymy też Khazad-Dum w pełni glorii chwały, czyli królestwo krasnoludów w całej okazałości. Zagrożenie w postaci Saurona też będzie się objawiać w tle i powoli postępować. Nie zabraknie też młodego Isildura, który wiele lat później będzie wojownik obcinającym rękę Sauronowi na polu bitwy.

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - premiera 2 września 2022 roku w Amazon Prime Video.