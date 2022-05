Władca Pierścieni - aktorzy, którzy dzisiaj mogliby zagrać w trylogii. Kto jako Gandalf, a kto jako Frodo?

fot. materiały prasowe

Władca Pierścieni wciąż budzi duże emocje wśród fanów. Często wraca się do oglądania filmów z trylogii, ale też szeroko komentuje się wszystkie doniesienia związane z planowanym przez Amazon serialem Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Szczególnie dużo mówiło się o castingach, bo fani przywiązani do książek mają zawsze swoją wizję tego, jak powinna wyglądać adaptacja i kto powinien odgrywać kluczowe role.

Dzisiaj trudno wyobrazić sobie innych aktorów w rolach Gandalfa, Frodo i wielu innych postaci, które na stałe zapisały się w annałach popkultury. Nie jesteśmy jednak producentami filmowymi, możemy zabawić się w casting i zaryzykować obsadzenie wszystkich tych kultowych i znanych postaci jeszcze raz, zakładając, że wcześniejsze filmy nigdy nie powstały. Mamy 2022 rok, załóżmy, że dopiero teraz mamy studio gotowe do zekranizowania książek J.R.R. Tolkiena. Zabawmy się i poszukajmy nazwiska ze współczesnych nam aktorów, którzy mogliby wziąć udział w takim przedsięwzięciu. Kierujemy się renomą aktora, jego zdolnościami aktorskimi i oczywiście wcześniejszą filmografią, co niejako pomaga w doborze do postaci pod względami artystycznymi i charakterologicznymi.

Władca Pierścieni - aktorzy, którzy dzisiaj mogliby zagrać

Benedict Cumberbatch - Sauron (oryginalnie Sala Baker)

Dajcie nam w komentarzach znać, jak odebraliście nasze propozycje. Jeśli natomiast widzielibyście w tym zestawieniu kogoś jeszcze, piszcie o tym śmiało.