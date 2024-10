Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów z nowym plakatem. Tak prezentują się postacie

fot. materiały prasowe

Opublikowany kinowy plakat filmu Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów, czyli taki, który będzie wisieć we wszystkich multipleksach na całym świecie. Widzimy na nim postacie dobra i zła, które w historii opartej na twórczości Tolkiena odegrają ważne role. Plakat też po raz kolejny pokazuje rolę Petera Jacksona, który widnienie na nim w formie "Peter Jackson prezentuje". Powodem tego jest ścisły związek tego anime z kinowymi filmami słynnego reżysera, czyli trylogiami Włada Pierścieni i Hobbit.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - galeria

Nowy plakat na początku galerii materiałów promocyjnych.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – opis fabuły

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Héra, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – premierę wyznaczono na 13 grudnia w kinach.