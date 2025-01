Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów już niedługo online w Polsce. Gdzie obejrzeć?

fot. materiały prasowe

Ostatnia produkcja ze świata Władcy Pierścieni nie spotkała się z entuzjazmem. Niewielu fanów zdecydowało się dać szansę animowanemu filmowi, co przełożyło się na kiepski wynik finansowy. Recenzje także nie powalały. W grudniu 2024 roku informowaliśmy o zbliżającej się polskiej premierze filmu w serwisach VOD. Dziś dowiedzieliśmy się więcej.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - gdzie obejrzeć?

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów będzie dostępny w usłudze Prime Video. Ruszyła właśnie przedsprzedaż. Pozostałe platformy na razie nie podały szczegółów.

Film można nabyć za 64,99 zł w jakości UHD.

Data premiery zaplanowana jest na 27 stycznia 2025 roku.

Szybka premiera w VOD nie jest zaskoczeniem, ponieważ film nie przyciągnął zbyt wielu widzów na całym świecie. Po dwóch tygodniach od premiery kinowej zebrał jedynie 15,3 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 30 mln dolarów. Mimo tego sprzedaż w VOD pozwoli nie tylko zwrócić koszty produkcji, ale prawdopodobnie również osiągnąć zysk.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – opis fabuły

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Héra, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.