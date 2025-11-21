Powstanie nowy aktorski film o Wojowniczych Żółwiach Ninja! Co z projektem dla dorosłych?

fot. Golden Harvest Company // Paramount Pictures

Reklama

Paramount po sukcesie animowanych Wojowniczych Żółwi Ninja postanawia jeszcze bardziej zainwestować w całą markę i przygotować także produkcje aktorskie. W 2024 roku zapowiedziano film Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, który miał być produkcją wyłącznie dla dorosłych bazującą na brutalnym komiksie. Projektem zajmował się były szef Warner Bros., czyli Walter Hamada, scenariusz pisał Tyler Burton Smith, a reżyserować miał twórca Nikogo, czyli Ilya Naishuller. Chociaż projekt pozostaje w planach Paramount na przyszłość, to na razie zostaje schowany do szuflady kosztem innego pomysłu.

Nowy szlagier science fiction bije rekordy oglądalności. Nawet serwery padły

Paramount za priorytet aktualnie uznaje projekt przeznaczony dla całych rodzin. Ma być za niego odpowiedzialny producent aktorskich filmów o Sonicu, które cieszą się ogromną popularnością wśród widowni, czyli Neal H. Moritz. Nie zdradzono innych szczegółów odnośnie tego projektu.

Ostatni film aktorski o Wojowniczych Żółwiach Ninja debiutował w 2016 roku i okazał się klapą finansową. Przy budżecie wynoszącym 135 mln dolarów udało mu się zarobić globalnie jedynie 245 mln dolarów.