Wolf Hall będzie niezgodne z historią. Aktorzy nie wyglądają jak Tudorowie

fot. PBS Masterpiece i BBC // Radio Times

W komnatach Wolf Hall powraca na brytyjską telewizję po niemal dekadzie. Reżyser Peter Kosminsky ujawnia, dlaczego przy serialu o Tudorach zdecydował się na casting, w którym nie uwzględnia się koloru skóry.

Adaptacja powieści Hilary Mantel obsadziła Egipcjanina Amira El-Masry'ego w roli Thomasa Wyatta, którego w pierwszym sezonie grał Jack Lowden, a Lady Margery Seymour zagrała Sarah Priddy, pochodząca z brytyjsko-afrykańskiej rodziny.

Podczas pokazu kontynuacji nazwanej Wolf Hall: The Mirror and the Light Kosminsky stwierdził, że cieszy się ze zrealizowania projektu, w którym udział obsada znacznie różniąca się od tej z pierwszego sezonu. Reżyser wypowiedział się szerzej na temat tej decyzji:

Chcieliśmy mieć najlepszych dostępnych aktorów, więc przyjrzeliśmy się wszystkim, a potem wybraliśmy tych, którzy najlepiej się zaprezentowali. Rzecz jasna, nie szukamy odpowiedników historycznych w tym serialu. Damian Lewis potrafi wiele zagrać, ale nie przypomina szczególnie Henryka VIII. Jonathan Pryce również nie wygląda jak kardynał Wolsey.

Co warto zaznaczyć, wszystkie zmiany dokonano z aprobatą Hilary Mantel, jeszcze przed jej śmiercią w 2022 roku. Autorka książek powiedziała, że adaptacja powinna iść z duchem czasu.

Serial swoją premierę miał 10 listopada na BBC. Aktualnie nie wiadomo kiedy będzie dostępny w Polsce na usługach streamingowych.