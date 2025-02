Jak długo Anthony Mackie będzie grał Kapitana Amerykę? Padła bardzo konkretna data

Good Morning America

Anthony Mackie po raz pierwszy pojawił się w MCU w produkcji Zimowy żołnierz z 2014 roku. Późniejsze kamienie milowe dla postaci Sama Wilsona to przekazanie tarczy Kapitana Ameryki przez Steve'a Rogersa (Avengers: Koniec gry), pierwsze działania w roli nowego Capa (serial Falcon i Zimowy żołnierz) oraz pierwszy samodzielny film (nadchodzący Nowy wspaniały świat). Potwierdzono również, że bohater na pewno pojawi się w Doomsday i Secret Wars.

Jak długo Anthony Mackie będzie jednak wcielał się w Kapitana Amerykę? Aktor już wcześniej zdradził, że jest gotowy na "dekadę" w roli Capa. Dziennikarz serwisu Screen Rant postanowił dopytać, czy chodzi o 10 lat liczone od serialu Disney+ czy jednak od Nowego wspaniałego świata:

Nie, nie, nie. 10 lat zacznie się 14-tego (lutego, w dzień premiery Kapitana Ameryki 4 - przyp. aut.). I to wszystko. Po 14-tym zaczynam 10-letni maraton. Nie chciałbym być 60-letnim Kapitanem Ameryką, to byłoby bolesne.

Dlaczego nowy Kapitan Ameryka nie będzie nosił maski z goglami z Falcona i Zimowego żołnierza?

Mackie zabrał również głos na temat maski z goglami, którą w finale serialu Disney+ otrzymał wraz z resztą stroju od Wakandy - przedmiotu nie widać w kampanii promocyjnej Kapitana Ameryki 4:

Bo powiedziałem im, że nigdy więcej nie założę tego gów... To było zbyt trudne. Przy tym upale, zalewającym cię pocie, zaparowanych okularach - to było po prostu niemożliwe. To był mój najgorszy koszmar. Nie mogłeś w zasadzie nic zrobić.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat także w polskich kinach zadebiutuje już w najbliższy piątek, 14 lutego.