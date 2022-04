Wolf Like Me i Zaprzysiężeni - będą nowe sezony. Siły kosmiczne skasowane

materiały prasowe

Platforma Peacock długo czekała z decyzją o losie specyficznej komedii romantycznej Wolf Like Me, która jest zupełnie innym przedstawicielem tego gatunku, niż można byłoby sądzić (przeczytaj recenzję). Ostatecznie podjęto decyzję, że powstanie 2. sezon. Josh Gad i Isla Fisher powrócą w głównych rolach.

Natomiast popularny serial Zaprzysiężeni doczeka się aż 13. sezonu. Fani mogą więc spać spokojnie, bo dalsze przygody bohaterów są w drodze. Nie jest to zaskoczeniem, bo nadal notuje on świetną oglądalność.

Powodu do zadowolenia nie mają fani serialu Raising Dion, który został skasowany po 2. sezonie. Podobnie jak Siły Kosmiczne ze Stevem Carellem i Johnem Malkovichem. Zasada Netflixa wciąż obowiązuje, bo platforma często kasuje seriale po 2. sezonie. Siły kosmiczne nie cieszyły się dużą popularnością w 2. sezonie i to jest powód kasacji. Nawet serial nie trafił do TOP 10 najpopularniejszych tytułów tygodnia w w skali globalnej. Oglądalność to kluczowy czynnik, który jest brany pod uwagę. A gdy koszty są wysokie jak przy tym serialu, kasacja jest już formalnością.

Wyjątkiem są sitcomy, bo te są zazwyczaj tak bardzo nieudane, że kasowane są po pierwszym sezonie. Tak też się teraz stało z Pretty Smart.